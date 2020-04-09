"الخليج 365" ينشر أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا هذا الخميس 9 أبريل /نيسان 2020:

- إصابة مسنة وطفل جراء قصف حوثي بحيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/472325 - المشتركة تعثر على حقل من الألغام والقذائف بالبرح غرب تعز https://www.elyamnelaraby.com/472317 - الهلال الإماراتي يسير عيادة طبية متنقلة إلى الفازة بالتحيتا جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/472313 - مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف جوي في خب والشعف بالجوف Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/472312 - السعدي: سمحنا بالتنسيق مع المحافظ بإقامة صلاة الجمعة ابتداءً من غد على أن تختصر لعشر دقائق https://www.elyamnelaraby.com/472310 - إصابة مواطن برصاص قناص حوثي في التحيتا جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/472308 - حجة.. مقاتلات التحالف تستهدف مواقع للمليشيا في حرض https://www.elyamnelaraby.com/472307 - "التعاون الخليجي" يرحب بقرار وقف إطلاق في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/472302

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