آل جابر: الهدنة فرصة لإثبات الحوثي عدم ارتهانه للخارج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد السفير السعودي باليمن محمد آل جابر، أن وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه تحالف دعم الشرعية، يأتي في إطار دعم عملية السلام ومواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه فرصة للحوثيين لإثبات يمنيتهم وعدم ارتهانهم للخارج.



وقال آل جابر في مداخلة مع قناة "الحدث" إن "مليشيات الحوثي تقوم منذ بداية الانقلاب بممارسات ضد الشعب اليمني وضد الإنسانية".

وأضاف "نأمل أن يشكل وقف إطلاق النار فرصة للحوثيين لإثبات يمنيتهم وعدم ارتهانهم للخارج".

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وتطرق السفير السعودي في حديثه، للدعم الذي قدمته المملكة ودول التحالف لمبادرات السلام في اليمن، معربا عن أمله في استثمار الهدنة للدفع قدما بالعملية السياسية في هذا البلد.

وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية، وقف إطلاق النار بشكل شامل في اليمن، لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، اعتبارا من الخميس. في خطوة قوبلت بترحيب عربي ودولي.

وأوضح المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العقيد الركن تركي المالكي، أن الهدف من هذه الهدنة هو تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين.

وأكد أن التحالف يجد الفرصة مهيأة لتضافر كافة الجهود للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن، والتوافق على خطوات جدية وملموسة ومباشرة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

كما شدد على أن قيادة التحالف ستدعم بشكل كبير كافة الخطوات الأساسية مع الأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يتفق عليه اليمنيون.