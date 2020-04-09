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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست مكة المكرمة ولا المدينة المنورة..كافة المغتربين مع كل افراد عائلاتهم يتوجهون الى هذا المكان في السعودية لهذا السبب الذي لم يتوقعه احد ولا يخطر على البال

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