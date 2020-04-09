شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. الكريمي يبدأ صرف مرتبات الجيش بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت الدائرة المالية بوزارة الدفاع اليوم تدشين عملية صرف رواتب العسكريين المحولين عبر شركة الكريمي لصرافة لشهر يناير .

وقال نائب مدير الدائرة العميد علي الضبي حسن انه بدأ من اليوم الخميس صرف مرتبات لضباط وصف ضباط وجنود المحولين عبر شركة الكريمي لصرافة ومنهم الشهداء والجرحى والقوى الجوية والضباط المحلقين لما بات يعرفون عبر المجلس المحلي سابقأ.

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إلى ذلك أشاد عسكريون بالجهود الجبارة التي تبذلها قيادة الدائرة المالية بوزارة الدفاع بقيادة مديرها العميد الركن عبدالله عبدربه الذي يسعى إلى استقرار صرف رواتب العسكريين نهاية كل شهر لكن ضروري خارج ارادتة حالت إلى التأخير كل هذا الوقت.

وفي السياق توقع مصدر مسؤول بمكتب مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع العميد الركن عبدالله عبدربه أن يبدأ صرف رواتب العسكريين في وحدات الجيش الاسبوع المقبل وذلك لشهر يناير