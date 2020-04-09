الهلال الإماراتي يسير عيادة طبية متنقلة إلى الفازة بالتحيتا جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020 الحديدة - الخليج 365 سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عيادة طبية متنقلة إلى منطقة الفازة بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة في إطار الجهود الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة لأهالي الساحل الغربي.

Advertisements وفتحت العيادة الطبية أبوابها لاهالي منطقة الفازة لتقديم المعاينات الأزمة والتشخيص الطبي للنساء والأطفال والرجال وصرف الأدوية المجانية وأكد طبيب في العيادة على استقبلت اكثر من 80 حالة مرضية ومعاينة جميع الحالات المرضية المصابة. وأشار الطبيب أن العيادة الطبية قامت بتوعية الأهالي والسكان المنطقة حول خطورة فيروس كورونا من خلال الاهتمام بالنظافة وغسل الأيدي وعدم الازدحام والتجمعات والالتزام بالحجر المنزلي. وتواصل العيادات الطبية المتنقلة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم الخدمات الطبية المجانية لأهالي الساحل الغربي للتخفيف من معاناتهم.

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