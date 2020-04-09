مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف جوي في خب والشعف بالجوف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020 الخليج 365 ـ خاص: شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 09/نيسان/2020، غارات على تجمعات حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من غارة تجمعات للحوثيين في منطقة العقبة بمديرية خب والشعف. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي.

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