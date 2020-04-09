شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حجة.. مقاتلات التحالف تستهدف مواقع للمليشيا في حرض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020 الخليج 365 ـ خاص: جددت مقاتلات التحالف العربي قصفها مواقع للمتمردين الحوثيين في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف استهدفت بأربع غارات مواقع للمليشيا في مديرية حرض الحدودية مع المملكة العربية السعودية. وذكرت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف

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