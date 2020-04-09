شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزعتر: إصرار إخواني على استفزاز أبناء الجنوب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر، إن إقدام الإصلاح الإخواني على اختطاف رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة الشيخ علي محسن السليماني ، يعكس إصرار إخوانياً على استفزاز الجنوبيين.



وأضاف، عبر حسابه على موقع تويتر، أن هذا يؤكد أن هذه الجماعة الإخوانية ماضية في الجبهة التي تحاول خلقها وهو الدخول في مواجهة مع أبناء الجنوب

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