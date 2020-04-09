شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يسير 56 شاحنة إغاثية لهذة للمحافظات اليمنية ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مركز الملك سلمان يسير 56 شاحنة إغاثية لهذة للمحافظات اليمنية !

عبرت َ منفذ الودیعة الحدودي 56 شاحنة إغاثیة خلال الفترة من 14 مارس إلى 8

أبریل 2020م، تستھدف محافظات: مأرب، والجوف، والمھرة، وحضرموت، وتحمل

على متنھا َّ مواد طبیة وغذائیة وإیوائیة تزن 885 طنا، منھا 13 طنا من المواد الطبیة،

و782 طنا تشتمل على 735,8 سلة غذائیة، و90 طنا تشتمل على 479,3 حقیبة

إیوائیة.

ً وتأتي ھذه المساعدات امتدادا للجھود الإغاثیة والإنسانیة التي تقدمھا المملكة من خلال

المركز لكافة المحافظات الیمنیة دون تمییز.

م فریق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانیة في عدن، أمس؛ 150

كما سلّ

طنا من التمور ھدیة حكومة خادم الحرمین الشریفین للجمھوریة الیمنیة بمناسبة قرب

ممثل الحكومة الیمنیة المنسق العام



حلول شھر رمضان المبارك؛ حیث حضر التسلیمَ

للّجنة العلیا للإغاثة الدكتور جمال بالفقیھ، وممثلي مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في

عدن.

ّ وثمن بالفقیھ الدور التي تقوم بھ المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة بالیمن،

ً مشیرا إلى أن الھدیة سیتم توزیعھا على الأسر الأكثر ً احتیاجا في كافة المحافظات

الی

جديد اب برس

Advertisements