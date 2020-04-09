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عدن - ياسمين التهامي - ماذا يحصل خليجية مشهورة" ستعتنق الديانة اليهودية في رمضان وغضب عارم وسط الخليجيين واشعلت التواصل الاجتماعي !

كشف البرومو الأول لمسلسل "أم هارون" الذي تقوم ببطولته الممثلة الكويتية حياة الفهد عن أنها تؤدي شخصية امرأة تنتمي للديانة اليهودية.

تدور أحداث المسلسل حول امرأة يهودية عاشت في إحدى دول الخليج خلال فترة زمنية محددة، ويتجه العمل إلى الفانتازيا في قالب يستوعب الأحداث دون التقيد بالزمان أو المكان.

وأشار حساب "المجلس" على "تويتر" أن الإعلان عن المسلسل تسبب في غضب عارم، وكتب :"غضب شعبي بعد الاعلان عن مسلسل «أم هارون». . المسلسل يتضمن حقبة زمنية لـ 100 عائلية كويتية يهودية هاجرت

جديد اب برس

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لإسرائيل ولم تعد.. فنانة حياة الفهد تجسد دور سيدة يهودية ظلمت في #الكويت".

لكن هذه التغريدة سرعان ما تم حذفها بعد دقائق من على الحساب.

ويشارك في بطولة العمل أيضاً مجموعة من الممثلين بينهم محمد جابر، وأحمد الجسمي، وفخرية خميس، وسعاد علي، وعبدالمحسن النمر، وفاطمة الصفي، ومحمد العلوي، وفؤاد علي، وروان الصايغ، وفرح الصراف، وآلاء الهندي، ومن تأليف علي ومحمد شمس، وإخراج محمد جمال العدل، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.