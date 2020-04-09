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الرياض - رنا عبدالله - أقوى أسد في العالم يتحدى أضخم تمساح في الكرة الأرضية داخل الماء .. شاهد بالفيديو كيف انتهت المعركة بين أشرس الحيوانات المفترسة بالعالم (فيديو)

يعد الأسد من الحيوانات الآكلة للحوم، وهو يتغذى بشكل رئيسي على الحيوانات الكبيرة التي تتراوح كتلتها بين 45-453كغ، أما في حالات نقص الغذاء فيمكن له أن يتغذى على الحيوانات الأصغر حجماً من ذلك .

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وتفوق شجاعة الاسود اي حيونات في الغابة والبراري ، رغم وجود الكثير من الحالات التي ينهزم فيها الأسد ويدفع حياته ثمن لتهوره او شجاعته.

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وهنا في هذا الفيديو ، يظهر اسد شجاع وضخم ، يتحدى تمساح المياه الراكدة الضخمة ، ويحاول مهاجمتها داخل الماء ، دون ان يتجراء التمساح على مهاجمة الاسد او رد الاستفزاز .



هذه الحالة من الاستفزاز ليست الأولى ولن تكون الاخيرة في عالم الحيوان ، ومن المفارقة ان التمساح الضخم شرس وعدواني جدا وخاصة في المياه التي تمنحه الأولية بالمراوغة والانقضاض ، الا ان الاسد يصر على استفزازه داخل الماء .

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