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الرياض - رنا عبدالله - انتحار فنان شهير شنقًا داخل الفندق والسبب صادم

لا تسير الأمور كما يظن الجمهور بالفنانين والعاملين في هذا المجال من منتجين ومخرجين على ما يرام في أحيان كثيرة، فالكثير منهم أعلن إفلاسه واتجه لعمل آخر بينما البعض أنهى حياته بسبب اليأس والإحباط.

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وفي هذا الشأن أقدم المنتج والموزع الفني المعروف الهندي كابالي موهان، الذي يبلغ من العمر 60 عاماً، على الانتحار شنقاً في محل إقامته، بفندق بمنطقة بينيا في مدينة بنغالورو.

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وذكرت صحيفة "تايمز الهندية" أن شرطة جانجامانا، أجرت التحقيقات بالقضية، وإتضح أن موهان كان يعاني من أزمة مالية، قبل إقدامه على الإنتحار.



وأفادت التقارير الإخبارية، أن موهان كان يمتلك شركة إنتاج كبيرة عانت من خسائر فادحة، وهذا ما دفعه نحو الإنتحار، في واقعة هزت الوسط الفني في الهند.



وكانت الشرطة قد تلقت العديد من الشكاوى ضد موهان، بزعم فرض سعر فائدة باهظ، وحجزته بموجب قانون المقرضين الماليين في كارناتاكا لعام 1961، وقانون حظر فرض رسوم باهظة على كارناتاكا لعام 2004

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