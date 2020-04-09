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صنعاء - ياسمين الخيامي - فاكهة لذيذة الطعم اذا تناولتها ولو مرة واحدة في الاسبوع فسوف تقيك انت وعائلتك من فيروس كورونا القاتل وتحمي بصرك حتى لو تجاوز عمرك 60 عاما

2020/04/09 الساعة 10:03 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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