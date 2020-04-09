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صنعاء - ياسمين الخيامي - المجلس الانتقالي يرفع راية التحدي ويقصم ظهر الرئيس هادي ويثير جنون السعودية بعمل جنوني وجريء لا يخطر على البال..وابو علي الحاكم والحوثيين يطيرون فرحا

2020/04/09 الساعة 09:50 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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