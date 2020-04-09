المشتركة تحبط عملية زرع عبوة حوثية بين التحيتا والخوخة بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020 الحديدة - الخليج 365 أحبطت القوات المشتركة عملية زرع عبوة ناسفة حاولت المليشيات الحوثية زراعتها بالخط الرابط بين مديريتي التحيتا والخوخة بالحديدة.

وقال مصدر ميداني في القوات المشتركة، إن قوات اللواء الثاني عشر عمالقة كشفت عنصر تابع للحوثيين يحاول زرع عبوة ناسفة بالخط الترابي الوحيد الرابط بين التحيتا والخوخة. Advertisements وأضاف المصدر أن عنصر المليشيات لاذ هارباً فور ملاحقة القوات له تاركاً العبوه خلفه. وأشار المصدر أن القوات قامت بتفكيك العبوة وازالت الخطر الذي تحمله. يذكر أن ثلاثة من عناصر مليشيات الحوثي لقيو مصرعهم الأسبوع الماضي إثر انفجار عبوة ناسفة حاولت المليشيات زراعتها في الخط الرابط بين مدينتي حيس والخوخة

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