شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لن تصدق كيف أصبحت مدينة "وهان" الصينية بعد 76يوماً من تحدي فيروس كورونا؟ (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قررت مدينة ووهان الصينية، رفع القيود التي فرضت عليها إثر تفشي فيروس كورونا الجديد، لتتنفس الحرية بعد 76 يوما.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز”، بدأت ووهان بالسماح للناس بمغادرتها، الأربعاء، وذلك للمرة الأولى منذ عزلها قبل أكثر من شهرين ونصف لاحتواء تفشي فيروس كورونا الجديد، ورغم المخاوف من موجة ثانية من العدوى إذا جرى تخفيف القيود قبل الأوان.

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وكانت السلطات الصينية عزلت المدينة، التي يقدر عدد سكانها بنحو 11 مليون نسمة، يوم 23 يناير بعد أن أصبح واضحا أن الفيروس الشبيه بالأنفلونزا الذي ظهر في المدينة أواخر ديسمبر عام 2019 شديد العدوى وربما مميت.

وغادر أول قطار يحمل مسافرين إلى خارج ووهان، مركز إقليم هوبي وسط الصين، بعد منتصف ليل الثلاثاء بخمسين دقيقة، وفُتحت الطرق السريعة أمام السيارات للخروج من المدينة في التوقيت نفسه تقريبا، بحسب ما ذكرت رويترز.

ونقل تلفزيون الصين عن هيئة السكك الحديدية قولها إن 55 ألف شخص غادروا ووهان بالقطار الأربعاء، وذلك استنادا إلى مبيعات التذاكر.

كيف أصبحت مدينة ووهان الصينية بعد76يوما

يشار إلى أن عدد الوفيات جراء “كوفيد-19” في ووهان بلغ 2571 شخصا، أي نحو 80 في المئة من إجمالي الوفيات في الصين حسب الأرقام الرسمية. هذا ولم يسجل في البر الصيني الرئيسي أي وفيات جديدة بسبب فيروس كورونا الثلاثاء، وذلك للمرة الأولى منذ تفشي الوباء، بينما تم تسجيل إصابتين جديدتين فقط في ووهان خلال الأسبوعين الماضيين.