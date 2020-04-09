شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حدث في دوله عربية.. تركوا زوجته تلد لوحدها وهربوا من المستشفى مذعورين وما جرى صادماً! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - روى مواطن عراقي، تفاصيل صادمة، عما حدث معه ومع زوجته ادخل إحدى المستشفيات العراقية .

وفي التفاصيل حسب الفيديو الذي رصدته “وطن” وجرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يقول العراقي إنه دخل إلى المستشفى مع زوجته التي كانت في حالة مخاض، وما إن وصل أكمل كل الإجراءات المطلوبة بما فيها تسديد المبالغ المترتبة على العملية.

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🔴صدق او لا تصدق



بسبب كورونا:

تركوا المريضة من دون ضماد!!!



هرروب جماعي من صالة العمليات في مستشفى النسائية والاطفال في السماوة!!

زوج المريضة يروي لكن القصة



لكم الكلمة احبتي !! pic.twitter.com/zrBvLHtDJR — Firas W. Alsarray - فراس السراي (@firasalsarrai) April 7, 2020 "> Firas W. Alsarray - فراس السراي✔@firasalsarrai صدق او لا تصدق بسبب كورونا:

تركوا المريضة من دون ضماد!!! هرروب جماعي من صالة العمليات في مستشفى النسائية والاطفال في السماوة!!

زوج المريضة يروي لكن القصة لكم الكلمة احبتي !! 🔴صدق او لا تصدق



بسبب كورونا:

تركوا المريضة من دون ضماد!!!



هرروب جماعي من صالة العمليات في مستشفى النسائية والاطفال في السماوة!!

زوج المريضة يروي لكن القصة



لكم الكلمة احبتي !! pic.twitter.com/zrBvLHtDJR — Firas W. Alsarray - فراس السراي (@firasalsarrai) April 7, 2020 ٣٢٥ 🔴صدق او لا تصدق



بسبب كورونا:

تركوا المريضة من دون ضماد!!!



هرروب جماعي من صالة العمليات في مستشفى النسائية والاطفال في السماوة!!

زوج المريضة يروي لكن القصة



لكم الكلمة احبتي !! pic.twitter.com/zrBvLHtDJR — Firas W. Alsarray - فراس السراي (@firasalsarrai) April 7, 2020 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر 🔴صدق او لا تصدق



بسبب كورونا:

تركوا المريضة من دون ضماد!!!



هرروب جماعي من صالة العمليات في مستشفى النسائية والاطفال في السماوة!!

زوج المريضة يروي لكن القصة



لكم الكلمة احبتي !! pic.twitter.com/zrBvLHtDJR — Firas W. Alsarray - فراس السراي (@firasalsarrai) April 7, 2020

وأضاف المواطن العراقي أن زوجته دخلت غرفة العمليات، وبعد مدة قصيرة تفاجأ بعملية هروب جماعي وصراخ من داخل الغرفة، فاعتقد أن مصيبةً حلت بزوجته، قبل أن يسمع إحدى الطبيبات المُشاركات في توليد زوجته تصرخ قائلة: “كورونا .. معهم كورونا، جاؤوا من مستشفى الهلال ناويين يمرضونا”، موضحاً أن مستشفى “الهلال” هو المتخصص بمعالجة فيروس كورونا المُستجد.

ولحق المواطن العراقي المصدوم بالطاقم ليستفسر عن سبب الصراخ، فأجابوه أنهم يشتبهون إصابته وزوجته بفيروس كورونا لأنهم قادمون من مستشفى الهلال.

وكشف المواطن أن الطاقم الطبي ترك زوجته التي وضعت مولودهما قيصرياً بلا رعاية، بل وتركوا الجرح مفتوحاً دون تضميد.

والأدهى أنهم طردوا المولود أيضاً، حيث كشف المواطن العراقي أن المستشفى رفضت وضع الطفل في الحضانة خوفاً من أن يكون حاملاً لفيروس كورونا.

يُذكر أن وزارة الصحة العراقية سجلت 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، إضافة إلى حالة وفاة واحدة، وبهذا يرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 1122 بينها 373 حالة شفاء و65 حالة وفاة.