شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. معارض سعودي يكشف تفاصيل تهديدات ابن سلمان لمسؤولين كبار بالمملكة.. "راح أقص روسكم" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المعارض السعودي، غانم الدوسري، تفاصيل اجتماع لولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع أعضاء اللجنة العليا للأمن الغذائي، بشأن أزمة الغذاء التي تمر بها السعودية.

وقال الدوسري، في تغريدة له عبر تويتر رصدتها “وطن”: “معلومات من الديوان، سمو الدب الداشر استدعى أعضاء اللجنة العليا للأمن الغذائي وتظم كلا من: خالد بن نهار الرويس، حمود العلي الخلف، خالد الملاحي، سعد خليل، صالح المنجم، عبد الله العمودي”.

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وأضاف الدوسري: “قال لهم إذا نقص الغذاء راح أقص روسكم لازم توفرونه حتى لو تزيدون الأسعار على المواطنين١٠٠٪١٠٠”.

وتابع الدوسري، في تغريدة أخرى: “إذا زادت الأسعار عليكم فالسبب الدب الداشر وليس التجار”.



وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن” فإن السعوديين تكسدوا أمام المحل لشراء أي كمية رغم ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، ورغم تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في المملكة، غير ابهين بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس وحظر التجول المفروض بالسعودية.

"لا يوجد أي مشكلة إذا لم تأكلوا البيض لسنة كاملة" !!



مواطن يوثق تزاحم الناس على محل لبيع البيض غير آبهين للاجراءات الاحترازية للحد من انتقال عدوى فيروس #كورونا#السعوديه_بدون_بيض pic.twitter.com/1vE3JYONiL — حقوق الضعوف (@hukusfof) April 5, 2020 "> حقوق الضعوف@hukusfof "لا يوجد أي مشكلة إذا لم تأكلوا البيض لسنة كاملة" !! مواطن يوثق تزاحم الناس على محل لبيع البيض غير آبهين للاجراءات الاحترازية للحد من انتقال عدوى فيروس #كورونا#السعوديه_بدون_بيض "لا يوجد أي مشكلة إذا لم تأكلوا البيض لسنة كاملة" !!



مواطن يوثق تزاحم الناس على محل لبيع البيض غير آبهين للاجراءات الاحترازية للحد من انتقال عدوى فيروس #كورونا#السعوديه_بدون_بيض pic.twitter.com/1vE3JYONiL — حقوق الضعوف (@hukusfof) April 5, 2020 ٢٥ "لا يوجد أي مشكلة إذا لم تأكلوا البيض لسنة كاملة" !!



مواطن يوثق تزاحم الناس على محل لبيع البيض غير آبهين للاجراءات الاحترازية للحد من انتقال عدوى فيروس #كورونا#السعوديه_بدون_بيض pic.twitter.com/1vE3JYONiL — حقوق الضعوف (@hukusfof) April 5, 2020 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر "لا يوجد أي مشكلة إذا لم تأكلوا البيض لسنة كاملة" !!



مواطن يوثق تزاحم الناس على محل لبيع البيض غير آبهين للاجراءات الاحترازية للحد من انتقال عدوى فيروس #كورونا#السعوديه_بدون_بيض pic.twitter.com/1vE3JYONiL — حقوق الضعوف (@hukusfof) April 5, 2020

وفي وقت سابق، كشف الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر الأسبق، عن بادرة إنسانية جديدة، وذلك في أعقاب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف بن جاسم على حسابه في تويتر: ” إذا كان ما يقال عن نقص بعض المواد الغذائية في السعودية صحيح فهذا لا يدعو للتندر أو الشماتة لا قدر الله”.

وتابع: “رغم أننا ما نزال نذكر ما قيل عنا في بداية الحصار من قبل وزير خارجيتهم آنذاك، فيجب أن يهب الجميع للمساعدة ولا تقابل السيئة إلا بالحسنة، فالشعب السعودي منا ونحن منه”.

وأثارت تدوينة بن جاسم ردود فعل واسعة، حيث علق بعض المغردين : ” صدقت يا بوجاسم والشعب السعودي أولى بالمساعدات الإنسانية من غيره الله يعينهم ويساعدهم”.

كما قام بعض المغردين بإعادة مقطع الفيديو الذي تحدث فيه عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، عقب قرار الحصار، واذلي طالب فيه القطريين أن يحصلوا على المواد الغذائية من مركز الملك سلمان.

هذا وحذرت الأمم المتحدة، من أن وباء كوفيد-19 يهدد بالتسبب بنقص الغذاء لدى مئات الملايين من الناس حول العالم، ومعظمهم في إفريقيا، ممن يعتمدون على استيراد المواد الغذائية والتصدير لدفع تكاليفها.

وقال عارف حسين، كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو من روما: “بوجه عام، نواجه صدمة في الإمدادات عندما نكون أمام أزمة جفاف أو صدمة في الطلب مثلما يحدث في ظل الركود، ولكننا اليوم نواجه كليهما”.

وأضاف: “أن نشهد هاتين الأزمتين في الوقت نفسه وعلى نطاق عالمي؛ هذا ما يجعله حقا وضعاً غير مسبوق”، محذراً من أن العواقب الاقتصادية ستكون مدمرة بالنسبة للعديد من الدول الفقيرة أكثر من المرض نفسه.