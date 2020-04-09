شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. السعودية تنفذ حكم القصاصا بأصغر محكوم سعودي وهذا ما قاله قبل لحظات من إعدامه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اسدلت السلطات السعودية، اليوم الاربعاء، الستار على قضية الشاب المحكوم عبدالمحسن الغامدي ونفذت حكم الإعدام بحقه في مدينة الباحة.

وعقب تنفيذ عملية الاعدام التي أثارت خلال الايام الماضية، جدلاً واسعاً في الشارع السعودي، بعد مطالبة والد الغامدي “ولاة الدم” والسلطات السعودية بتأجيل تنفيذ حكم الاعدام إلى ما بعد أزمة فيروس كورونا، راجيا عفو أولياء الدم عن ابنه، أصدرت وزارة الداخلية السعودية بياناً توضيحياً حول الأمر.

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وناشد الأب الغامدي ولاة الأمر وأهل الخير والإحسان السعي والشفاعة عند أولياء الدم للعفو عن ابنه أمس الثلاثاء قائلاً:”رجائي من أولياء الدم العفو عن ابني لوجه الله، وهم أهل العفو والشهامة، وما أقدم عليه ابني كان خطأ كبيرا، ومن شيم الكرام العفو عند المقدرة”.

استودعكم الله..

وتداول ناشطون فيديو للسعودي عبدالمحسن الغامدي، قالوا انه قبل اعدامه بساعات وهو يوجه رسالة إلى عائلته قائلاً :”استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه”، موجهاً سلامه إلى عائلته خاصاً بالذكر والده ووالدته واخوانه.

#عبدالمحسن_الغامدي_ينخاكم3



المقطع هذا قبل قصاصه بساعات قليلة



اسأل الله رب العرش العظم ان يرحمه ويسكنه فسيح جانته والله يجبر مصاب اهله ياارب🙏🏻. pic.twitter.com/PwmexL4ZZM — Abdulrahman AL Shahri🇸🇦 (@eqx90) April 8, 2020 "> Advertisements Abdulrahman AL Shahri @eqx90 #عبدالمحسن_الغامدي_ينخاكم3 المقطع هذا قبل قصاصه بساعات قليلة اسأل الله رب العرش العظم ان يرحمه ويسكنه فسيح جانته والله يجبر مصاب اهله ياارب . #عبدالمحسن_الغامدي_ينخاكم3



المقطع هذا قبل قصاصه بساعات قليلة



اسأل الله رب العرش العظم ان يرحمه ويسكنه فسيح جانته والله يجبر مصاب اهله ياارب🙏🏻. pic.twitter.com/PwmexL4ZZM — Abdulrahman AL Shahri🇸🇦 (@eqx90) April 8, 2020 ٢٨٠ #عبدالمحسن_الغامدي_ينخاكم3



المقطع هذا قبل قصاصه بساعات قليلة



اسأل الله رب العرش العظم ان يرحمه ويسكنه فسيح جانته والله يجبر مصاب اهله ياارب🙏🏻. pic.twitter.com/PwmexL4ZZM — Abdulrahman AL Shahri🇸🇦 (@eqx90) April 8, 2020 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر #عبدالمحسن_الغامدي_ينخاكم3



المقطع هذا قبل قصاصه بساعات قليلة



اسأل الله رب العرش العظم ان يرحمه ويسكنه فسيح جانته والله يجبر مصاب اهله ياارب🙏🏻. pic.twitter.com/PwmexL4ZZM — Abdulrahman AL Shahri🇸🇦 (@eqx90) April 8, 2020

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة الغامدي، وسط مشاركة واسعة ومناشدات بالعفو عن ابنه، ابتغاء وجه الله، ودشن نشطاء وسم #عبدالمحسن_الغامدي_ينخاكم3، الذي تصدر قائمة الأكثر تداولا في المملكة في موقع “تويتر” خلال ساعات قليلة.

تنفيذ القصاص..

وأصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا بشأن تنفيذ الحكم قالت فيه: “أقدم عبد المحسن بن حمود بن عبدالله الغامدي، سعودي الجنسية، على قتل سعد بن عائض بن مشرف الغامدي، سعودي الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليه من مسدس عدة طلقات أدت إلى وفاته”.

#عبدالمحسن_الغامدي

تم تنفيذ شرع الله فيه

نسال الله ان يغفر ذنبه

ويلهم اهله الصبر والسلوان

والحمد لله على كل شي



pic.twitter.com/NdmSXoqGj7 — فايز المالكي (@fayez_malki) April 8, 2020 "> فايز المالكي✔@fayez_malki #عبدالمحسن_الغامدي

تم تنفيذ شرع الله فيه

نسال الله ان يغفر ذنبه

ويلهم اهله الصبر والسلوان

والحمد لله على كل شي

#عبدالمحسن_الغامدي

تم تنفيذ شرع الله فيه

نسال الله ان يغفر ذنبه

ويلهم اهله الصبر والسلوان

والحمد لله على كل شي



pic.twitter.com/NdmSXoqGj7 — فايز المالكي (@fayez_malki) April 8, 2020 ٣٬٦٣٨ #عبدالمحسن_الغامدي

تم تنفيذ شرع الله فيه

نسال الله ان يغفر ذنبه

ويلهم اهله الصبر والسلوان

والحمد لله على كل شي



pic.twitter.com/NdmSXoqGj7 — فايز المالكي (@fayez_malki) April 8, 2020 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر #عبدالمحسن_الغامدي

تم تنفيذ شرع الله فيه

نسال الله ان يغفر ذنبه

ويلهم اهله الصبر والسلوان

والحمد لله على كل شي



pic.twitter.com/NdmSXoqGj7 — فايز المالكي (@fayez_malki) April 8, 2020

وأضاف البيان: “تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور”.

#عبدالمحسن_الغامدي_ينخاكم3



( إنا لله وإنا إليه راجعون )



بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره

إنتقل إلى رحمةالله اخي عبدالمحسن توفاه الله مصلي وصائم وحافظ كتاب الله



اللهم ارحمه وتجاوز عنه وتقبله قبولاًحسناً وثبته بالقول الثابت .



ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم😔💔 pic.twitter.com/NFCCY2sCE3 — صدقة جاريه لـ عبدالمحسن الغامدي (@ab_fisal83) April 8, 2020 "> عبدالله بن حمود@ab_fisal83 #عبدالمحسن_الغامدي_ينخاكم3 ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره

إنتقل إلى رحمةالله اخي عبدالمحسن توفاه الله مصلي وصائم وحافظ كتاب الله اللهم ارحمه وتجاوز عنه وتقبله قبولاًحسناً وثبته بالقول الثابت . ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم #عبدالمحسن_الغامدي_ينخاكم3



( إنا لله وإنا إليه راجعون )



بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره

إنتقل إلى رحمةالله اخي عبدالمحسن توفاه الله مصلي وصائم وحافظ كتاب الله



اللهم ارحمه وتجاوز عنه وتقبله قبولاًحسناً وثبته بالقول الثابت .



ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم😔💔 pic.twitter.com/NFCCY2sCE3 — صدقة جاريه لـ عبدالمحسن الغامدي (@ab_fisal83) April 8, 2020 /photo/1 ٤٬٦٢٣ #عبدالمحسن_الغامدي_ينخاكم3



( إنا لله وإنا إليه راجعون )



بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره

إنتقل إلى رحمةالله اخي عبدالمحسن توفاه الله مصلي وصائم وحافظ كتاب الله



اللهم ارحمه وتجاوز عنه وتقبله قبولاًحسناً وثبته بالقول الثابت .



ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم😔💔 pic.twitter.com/NFCCY2sCE3 — صدقة جاريه لـ عبدالمحسن الغامدي (@ab_fisal83) April 8, 2020 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر #عبدالمحسن_الغامدي_ينخاكم3



( إنا لله وإنا إليه راجعون )



بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره

إنتقل إلى رحمةالله اخي عبدالمحسن توفاه الله مصلي وصائم وحافظ كتاب الله



اللهم ارحمه وتجاوز عنه وتقبله قبولاًحسناً وثبته بالقول الثابت .



ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم😔💔 pic.twitter.com/NFCCY2sCE3 — صدقة جاريه لـ عبدالمحسن الغامدي (@ab_fisal83) April 8, 2020

وتابعت الوزارة: “وتم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني عبد المحسن بن حمود بن عبدالله الغامدي اليوم الأربعاء بالسجن العام بمنطقة الباحة”.

#عبدالمحسن_الغامدي_ينخاكم3

وفي وقت سابق تصدر وسم #عبدالمحسن_الغامدي_ينخاكم3 قائمة الأكثر تداولا في المملكة على موقع “تويتر”، حيث ناشد من خلاله العديد من المغردين أولياء الدم بالعفو عن المحكوم، الذي يعتبر أصغر محكوم بالقصاص في السعودية، حيث قام بجريمة قتل زميله في المدرسة الثانوية عام 2012 عندما كان عمره 15عاما.

نعم انا من قتلته..

وقصة الأبن عبد المحسن الغامدي بدأت أحداثها عام 2012، حيث تلقت الجهات الأمنية في منطقة الباحة بلاغا بوقوع جريمة قتل في مدرسة ثانوية بالمعشوقة، وهي منطقة تابعة لمدينة القري.

وتوجهت قوات الأمن إلى المدرسة ليتبين عند وصولها أن المقتول أحد الطلاب وعمره 17 عاما، وهو من عائلة آل المشرف.

واتضح أن عبد المحسن الغامدي (15 عاما) أطلق على زميله 7 طلقات من مسدسه ليرديه قتيلا، وبعد الإجراءات اللازمة والتحقيق مع الغامدي اعترف بقيامه بالقتل وأن بينهما خلافا.

وقد حكم على الجاني بالقصاص (القتل)، وهي عقوبة مقدرة شرعا، تقضي بمعاقبة الجاني بمثل ما فعل.