شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : أول تعليق للمبعوث الأممي "غريفيث" على إعلان التحالف لوقف إطلاق النار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفيث ، اليوم الخميس، على إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، وقف إطلاق النار في اليمن، لمدة أسبوعين، لدعم عملية السلام للأمم المتحدة ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني من أجل تجنب المخاطر الخطيرة لانتشار COVID-19.

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وقال مارتن غريفيث، "أنا ممتن للمملكة العربية السعودية والائتلاف العربي لاعترافهما والعمل في هذه اللحظة الحاسمة لليمن".

وأضاف السيد جريفيث، إنه يجب على الأطراف الآن الاستفادة من هذه الفرصة والوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية بأقصى سرعة وإحراز تقدم نحو سلام شامل ومستدام.

ويأمل المبعوث الخاص ويتوقع أن يخلق إعلان التحالف لوقف إطلاق النار بيئة مواتية للطرفين لإبرام هذه الاتفاقات في المستقبل القريب جدا.

وكان المبعوث الخاص يتوسط بين الطرفين للتوصل إلى اتفاقات بشأن وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني ، والإجراءات الإنسانية والاقتصادية التي من شأنها أن تجلب الإغاثة الملموسة للشعب اليمني ، واستئناف العملية السياسية لإنهاء الحرب بشكل شامل.