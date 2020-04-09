عاجل : خاصية جديدة تُضاف الى "كورونا" زلزلت العالم وقذفت الرعب في قلوبهم.. وقد تنهي هذا الشعب خلال اللحظات القادمة (تفاصيل خطيرة)

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عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، اليوم الأربعاء، إن بعض وفيات فيروس كورونا المستجد لا تظهر عليها علامات الإصابة بالفيروس أبدا.

وأوضح وزير الصحة خلال لقاء مع قناة "التاسعة" التونسية المحلية، أن عددا من الوفيات لم تظهر عليها أعراض ارتفاع درجات الحرارة والعطس وإنما يباغتهم الموت فجأة. وأضاف المكي أنه "بعد أن لاحظوا وجود حالات وفيات بصفة فجائية (تبين أنها مصابة بالفيورس) تم إجراء فحوصات واستنتجنا أن كوفيد-19 من الممكن أن يتسبب في تخثر الدم ينتج عنه انسداد في الأوعية الدموية الذي يتسبب في الوفاة". شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وقال وزير الصحة إن "تونس والعالم يواجهون عدوا مجهولا وأسلحته مجهولة ويظل يفاجئنا كل مرة". ورجح عبد اللطيف المكي أن يكون سيناريو انتشار فيروس كورونا في تونس معتدلا، مشيرا إلى أن الدولة تضع في اعتبارها السيناريو الأسوأ".

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