شكرا لبحثكم عن خبر مسلح يقتل والده وشقيقه بعد خلافات أسرية بالضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الضالع - خاص Advertisements قتل صباح اليوم شخصين برصاص قريب لهما على أثر خلاف اسري في أحدى قرى مديرية الشعيب بمحافظة الضالع وفي التفاصيل قام احمد محمد سعيد باطلاق النار على كلا من والده محمد سعيد وشقيقة شاكر في قرية اقذيذ بمديرية الشعيب. وقالت مصادر محلية أن خلافات اسرية خاصة نشبت قبل ساعات من حدوث الجريمة بين الجاني وابوه وشقيقه.

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