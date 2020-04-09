أمن عدن يخلي منزل نائب وزير الداخلية والمعتدي يتحدى تلك القوات ويعيد اقتحامه بعصابة مسلحة

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يزيد بن سلمان - شبوة - قامت قوات الأمن بالعاصمة عدن بعملية نزول إلى منزل العميد مطهر مسعد نائب وزير الداخلية الأسبق وتم القبض على أفراد العصابة المقتحمة للمنزل بعد رفضهم الاستدعاء المقدم من الأجهزة الأمنية. Advertisements وأقدم المعتدي عبدالقادر علي سالم الجزار بإعادة اقتحام المنزل بمسلحين أكثر انتشروا على أسطح المنزل وفنائه بتحدي سافر للأجهزة الأمنية؛ مهددًا أقارب العميد مطهر مسعد بالانتقام اذا لم يتم الافراج عن أفراده المحتجزين. من جانب اخر أكد العميد مطهر مسعد المتواجد بالقاهرة باتصال هاتفي انه رجل أمن ويحترم القانون ولن ينجر لأي محاولة أنصدام مع الخارجين عن القانون وأنه يفوض الأجهزة الأمنية لإعادة منزله المغتصب وفقا لما تمتلكه من صلاحيات قانونية.

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