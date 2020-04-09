شكرا لبحثكم عن خبر مصر تعلن إنتاج 200 ألف جرعة دواء يستخدم في علاج فيروس كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وسائل الإعلام المصرية أن وزارة الصحة طالبت شركة المهن الطبية، بإنتاج مستحضر يتم استخدامه في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال رئيس الشركة عوض جبر، في بيان اليوم الأربعاء، إن المهن الطبية تنتهي خلال شهر مايو المقبل من توفير نحو 200 ألف جرعة من الدواء الذي يستخدم لعلاج الملاريا على أن يعقبها جرعات إضافية كلما كانت هناك حاجة لذلك خاصة وأنه أصبح العقار الأقرب اعتماده رسميا في العالم لعلاج مصابي كورونا.

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وأشار رئيس المهن الطبية للأدوية، إلى موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA على استخدام طوارئ للعقار في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: مصراوي