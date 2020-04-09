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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معمر الإرياني يدين إجرام مليشيا الحوثي: مجرد أداة لإيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أدان وزير الإعلام معمر الإرياني، الأربعاء، تصعيد مليشيا الحوثي لإجرامها في البلاد بتحديها قرار وقف إطلاق النار المعلن من قبل التحالف العربي.
وقال الإرياني، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، إن "التصعيد يؤكد عدم جدية المليشيا الحوثية في السلام وإنها مجرد أداة بيد إيران".
وأضاف أن المليشيا "لا يعنيها مصلحة الشعب اليمني ولا ما يعانيه وما يحدق به من مخاطر تحسبا لانتشار فيروس كورونا".
وتابع أن "مليشيا الحوثي ترد على دعوات الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية والمبعوث الدولي لليمن لوقف إطلاق النار بإطلاق صاروخ استهدف الأحياء السكنية في مأرب، وقصف الحديدة، وتدفع بعناصرها في محاولة يائسة لاستعادة السيطرة على معسكر اللبنات في الجوف".
وحمل الإرياني المبعوث الدولي لليمن مارتن جريفيث المسؤولية الكاملة عن تصعيد المليشيا الحوثية في مختلف جبهات القتال واستمرار جرائمها بحق اليمنيين في مختلف المحافظات.
ودعا لمواقف دولية أكثر صرامة لحماية المدنيين ووقف استهداف الأحياء السكنية والأعيان المدنية "باعتبارها جرائم حرب".
وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وقال التحالف إن قيادة القوات المشتركة للتحالف، وبناءً على تأييدها السابق ودعم قرارات الحكومة اليمنية في قبولها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس لوقف إطلاق النار في اليمن لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا، قررت وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.
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