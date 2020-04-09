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عدن - ياسمين التهامي - أثار ناشط مصري ضجة كبيرة في الكويت، بعد تداول مقطع مصور يهاجم فيه أمير البلاد ويمهله 24 ساعة فقط لتقديم اعتذار رسمي للمصريين عما وصفه بـ "قلة الأدب".

وخرج أكاديمي وناشط مصري معروف في مقطع فيديو أثار جدلا واسعا، يهدد فيه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد والمسؤولين بالدولة بشن حملة مسيئة للكويت ستتضمن "الدخول بالأعراض" حسب وصفه.

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شاهد بالفيديو : ناشط مصري يهدد الشيخ صباح الأحمد ويمهله 24 ساعة .. ويصف الكويتيين بـ "الأنجاس" (فيديو)

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ورهن الحملة المضادة بتقديم الأمير الاعتذار لمصر ولشعبها عما وصفه بـ "قلة الأدب" التي خرجت من بعض الكويتيين ضد مصر قاصدا الفنانة حياة الفهد وما تبعها من أزمات.

وظهر الدكتور زكريا سالم، الذي عرف بظهوره المتكرر على قنوات الإعلام المصري المقرب من السيسي بصفة "خبير الإرهاب الدولي" كما يعرف نفسه، ظهر في مقطع الفيديو الذي صوّره لنفسه وقال في "رسالة إلى الكويت"، ما نصّه: "ابتداءً من أمير الكويت إذا ما اعتذرش للشعب المصري عن السفالات دي حنبدأ نشن حملة".

وتابع: "والحملة دي لا تقلي فتنة، احنا لينا كرامتنا، وإن كان أمير الكويت مش عارف يلم (الأنجاس) بتوعه احنا حنرد، وحنرد بعنف، وحنرد بشكل يسيء، وحنخش في الأعراض".

وأضاف مهددا: "أنا أعطي أمير الكويت 24 ساعة من الآن، لو ما طلعش اعتذار رسمي لمصر على قلة الأدب واللي بيحصل للمصريين في الكويت حنبدأ بشن حملة عليكم من أول راس لآخر راس".

وزاد وهو ممسكاً بعلم دولة مصر: "علم بلدي دة فوق دماغكم، 24 ساعة يا أمير الكويت منتظر من حضرتك يطلع اعتذار رسمي على قلة الأدب، غير ذلك انتظروا منا بكرة، حنفتح سجلات وحنطلع أوراق وحنخش بأعراض وحنهين أي واحد قرب من مصر.. إلا مصر".

ونشر مغرد يدعى "عبدالله" مقطع الفيديو لزكريا سالم، معقباً بقوله: "إلى متى الصمت عن مثل هذه الأحداث".

وكتب: "عاد من جديد، مصري يهدد أمير الكويت ويمهله 24 ساعة للاعتذار منه شخصيا،ً وإلا سيرد بقوة، واستمر بطعن شرف أهل الكويت مرة أخرى".

يشار إلى أن تصريحات سابقة للفنانة الكويتية حياة الفهد، أثارت أزمة كبيرة بين الشعبين الكويتي والمصري عقب مطالبتها سلطات بلادها بإلقاء الوافدين في الصحراء معتبرة إياهم سبب تفشي كورونا بالدولة.

وفجرت تصرحات الفنانة موجة غضب واسعة استدعت تراشقا إعلاميا بين عدد من الفنانين في مصر والكويت، لتنتقل حالة العداء بدورها بين النشطاء في مصر والكويت على مواقع التواصل وسط دعوات بعض العاقلين لعدم تعميم التصريحات على الشعب برمته.

هذا وقررت الفنانة الكويتية حياة الفهد اللجوء للقضاء بعد تعرضها للكثير من الانتقادات والإساءة إليها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عقب تصريحها الأخير فيما يتعلق بالوافدين المتواجدين على أرض الكويت وطردهم من أراضيها.

وأعلن المحامي الكويتي مجبل الشريكة عبر حسابه بموقع تويتر، عن أنه تم رصد جميع التغريدات المسيئة والمقاطع الصوتية التي أساءت للممثلة حياة الفهد، متوعدا من يعيد نشر مداخلتها التلفزيونية بالمقاضاة.