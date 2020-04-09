شكرا لمتابعة خبر عن فيديو صادم بالسعودية.. عامل "يبصق" على المنتجات الغذائية لنشر فيروس كورونا.. ماذا فعل رجل الأمن؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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