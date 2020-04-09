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عدن - ياسمين التهامي - شاهد" ثلاث حبات بيض تقود شاب يمني عمره 20 عاما إلى العالمية تفاصيل!

اعتمدت موسوعة غينيس للأرقام القياسية رقماً قياسياً لليمنيّ محمد عبد الحميد (20 عاماً) المُقيم في ماليزيا، في فن التوازن، بموازنة ثلاث بيضات على سطح مستوي. جديد اب برس Advertisements وقال عبد الحميد «عندما أبلغني موظفو الموسوعة بأني دخلتها برقم قيـــاسي لم أصدق الـــخبر، بل كــنتُ كالمـصدوم إلى أن استلمت الشهادة مؤخراً؛ فأدركتُ حقاً أنــني قد حققـــتُ حلمي ووصلت إلى الـــعالمية».

وأضاف «إنه شعور جميل لا أستطيع وصفه؛ فأنا قد حاولت مراراً تحقيق رقم قياسي، لكني في الأخير استطعت، وكنتُ أول يمنيّ يدخل موسوعة غينيس برقم قياسي في التوازن بموازنة ثلاث بيضات على سطح مستو».

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