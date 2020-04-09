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عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق السبب “قناة الجزيرة ” تغيير مفاجئ وارتباك للذيع عند وصولة للخبر عن الحوثي البارز وتسريب اخبار يشرح ما حصل !

بثت قناة الجزيرة تصريحات للقيادي البارز ” محمد الحوثي ” حول مبادرة جديدة للتسوية السياسية قدمتها جماعته قبيل أن يبدو الارتباك واضحا على المذيعة التي سرعان ما بررت ازالة تصريحات الحوثي في شريط الاخبار العاجلة الى اشعارها من قبل غرفة الأخبار بعدم التمكن من التثبت من صحة مصدر الخبر وانها منسوبة للحوثي. جديد اب برس Advertisements وعاودت القناة بث تصريحات الحوثي مرفقا باعلان عاجل عن حصولها على نسخة حصرية لوثيقة المبادرة . كشف القيادي الحوثي ” محمد علي الحوثي ” عن تسليم جماعته مبادرة للمبعوث الأممي لليمن ” مارتن غريفيث” تتضمن وقف نهائي لاطلاق النار في اليمن ورفع كامل للحصار والبدء بعملية سياسية مزمنه.

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