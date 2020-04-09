شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن أمور تسبب الإصابة بحساسية الجماع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرف على الأمور التي من شأنها ان تسبب الإصابة بحساسية الجماع.

اكتشف باحثون في دراسة جديدة لهم، أن الإنسان قد يكون مصاباً بحساسية الجماع، تماماً مثل الإصابة بأي نوع من الحساسية.

حيث أشار الباحثون أن حساسية الجماع تحدث عندما يتسبب شيء ما في المحيط بردة فعل غير طبيعية للجهاز المناعي. إلا أن هذه الأمور صعبة التحديد في هذه الحالة.

جديد اب برس

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إذ أوضح الباحثون أن صعوبة تحديد محفزات حساسية الجماع تتمثل في الأعراض التي تظهر لدى الإنسان أثناء الجماع مثل تسارع نبضات القلب والنفس والتعرق.

وأفاد الباحثون أن حساسية الجماع قد تسبب الأعراض التالية:

صفير الصدر

الحكة

حرقة في المهبل

التورم

ضيق الصدر

القيء

الإسهال



فقدان الوعي أو الإغماء.

بما أن هذه الأعراض قد تظهر نتيجة عدة محفزات لحساسية الجماع، فقد ركز الباحثون على عدد من هذه المحفزات، والتي تشمل:

1- حساسية ناتجة عن السائل المنوي

في بعض الاحيان يكون البروتين المتواجد في السائل المنوي بتحفيز حساسية الجماع، مسبباً الألم والحرقة والتورم وضيق التنفس والصدر والدوار وحتى الإسهال.

2- حساسية النشوة الجنسية

في حالات نادرة، يعاني الرجال من ردة فعل تجاه السائل المنوي الخاص بهم، وتكون الأعراض مشابهة لتلك الناتجة عن الإصابة بالزكام وتظهر بعد القذف.

3- حساسية الواقي الذكري

بعض الأشخاص يعانون من حساسية المادة التي يصنع منها الواقي الذكري.

بالتالي استخدامه من شأنه أن يسبب ظهور أعراض مختلفة مثل تهيج المهبل والحرقة والحكة.

4- حساسية ضد نوع معين من المزلقات

من الممكن أن تعاني من حساسية تجاه نوع معين من المزلقات الجنسية، لتظهر عليك أعراض تحسسية مختلفة.