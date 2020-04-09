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عدن - ياسمين التهامي - رسالة عاجلة" بن سلمان للحوثيين : هذه فرصتكم أمام العالم شاهد كيف كان الرد من الحوثي ؟!

اكد نائب وزیر الدفاع السعودي الامیر خالد بن سلمان ان المملكة تدعم جھود

المبعوث الأممي , وان الآن الفرصة امام الحوثیین لإثبات جدیتھم امام العالم واعلائھم

ً لمصلحة الیمن بدلا من مصالح أطراف خارجیة.

وقال ان عدم استجابة الحوثي الیوم لدعوات السلام والتعامل بجدیة مع خطر جائحة

كورونا یعرض ابناء الیمن كافة لمزید من المعاناة وسیتحمل ھو وزرھا.

وشدد على دعم المملكة لكل الجھود للوصول إلى حل سیاسي شامل بین مكونات

الشعب الیمني، وانھا لن تتوانى عن السعي لما فیھ خیر الیمن واھلھ، وان الشعب الیمني

العربي الأبي لیس تابعًاً لأحد وھذه فرصة الحوثیین لإظھار انھم لیسوا اداة في ید

ایران.

واضاف في تغریدات عبر حسابھ في تویتر :"نأمل أن یشكل وقف إطلاق النار لمدة

أسبوعین ً مناخا أكثر فاعلیة لتھدئة التوترات، والعمل نحو حل سیاسي مستدام، وتركیز

كافة الجھود على صحة وسلامة الشعب الیمني، والمملكة لا ولن تفرط في أمنھا وآن

الأوان ان یعي الحوثي ان تفویت ھذه الفرصة ھي خذلان لمصالح ابناء الیمن".

واشار الى ان الیمن الیوم معرض لا قدر الله لمزید من المعاناة في حال انتشار جائحة

كورونا ولذلك أعلنت المملكة المساھمة بمبلغ 500 ملیون دولار لخطة الاستجابة

الإنسانیة للأمم المتحدة للیمن في عام 2020 ،و 25 ملیون دولار إضافیة لمكافحة

انتشار جائحة كورونا. جديد اب برس Advertisements وقال انھ ً بناء على دور المملكة الرائد، وسعیھا الدائم للسلام، ومسؤولیتھا لتحقیق

الاستقرار في المنطقة في ھذه الظروف الصعبة، أعلنت قیادة القوات المشتركة لتحالف

لدعم الشرعیة في الیمن عن مبادرة شاملة مبادرة لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعین

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