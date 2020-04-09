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عدن - ياسمين التهامي - رقص للسعودية ريم الصانع مع اختها شبة عارية تثير ردود فعل صادمة وتشعل وسائل التواصل !

أطلت عارضة الازياء السعودية ريم الصانع على متابعيها بوصلة رقص جديدة عبر تطبيق (تيك توك). وظهرت ريم الصانع في الفيديو وهي ترقص مع شقيقتها على انغام اغنية اجنبية مكتفية بالتعليق (sista sista)يذكر أن ريم الصانع معروفة بإثارتها للجدل سواءا بحركاتها او بالمواضيع التي تطرحها وكانت قد أطلت مؤخرا بمقطع فيديو ظهرت فيه وهي تمارس بعض حركات (الدلع) وتنتقد صديقتها التي ترفض مخالطتها للشباب.

. جديد اب برس Advertisements

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