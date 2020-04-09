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عدن - ياسمين التهامي - ماذا يحصل بعد دقائق من إعلانه الهدنة..التحالف يقصف عمران !



شن طيران التحالف السعودي الإماراتي غارة على مديرية سفيان في محافظة عمران، بعد دقائق قليلة من إعلانه هدنة في اطلاق النار لمدة أسبوعين في اليمن. جديد اب برس Advertisements

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