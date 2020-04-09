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ماذا يحصل بعد دقائق من إعلانه الهدنة..التحالف يقصف عمران !

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عدن - ياسمين التهامي - ماذا يحصل بعد دقائق من إعلانه الهدنة..التحالف يقصف عمران !


شن طيران التحالف السعودي الإماراتي غارة على مديرية سفيان في محافظة عمران، بعد دقائق قليلة من إعلانه هدنة في اطلاق النار لمدة أسبوعين في اليمن.

 

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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