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عدن - ياسمين التهامي - عاجل بعد ساعات من الأعلان عن وقف الحرب شاهد هذا ثاني تصريح من الناطق بئسم التحالف العربي تفاصيل !

اعتبر المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إن قرار وقف النار جاء للوقوف مع الشعب اليمني. وأعرب، في تصريحات صحيفة، مساء اليوم الأربعاء، عن أمله في استجابة مليشيات الحوثي لوقف النار. جديد اب برس Advertisements

وقال إن الحل السياسي هو الحل الأمثل للأزمة في اليمن، مشيرا إلى بدء إجراءات لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا في اليمن. ولفت إلى أن الجهد الإنساني للتحالف العربي، يفوق جهده العسكري في اليمن، مؤكدا أن الشعب اليمني يستحق الكثير في هذه الظروف الصحية العالمية.

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