شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـــل : مذيع قناة الجزيرة "جمال ريان" يلاقي نفس مصير جمال خاشقجي .. تقطيع بالمنشار على الطريقة السعودية ..(صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هدد مواطن سعودي المذيع الفلسطيني الأردني، جمال ريان، بالقتل على طريقة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

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وقتل "خاشقجي" قبل نحو عام ونصف العام داخل القنصلية السعودية في تركيا وقطعت جثته بواسطة منشار ولم يعرف لها طريقا حتى الآن.

وكشف المذيع البارز بقناة الجزيرة القطرية جمال ريان عن تلقيه تهديد بالقتل "موثق" بالصورة من سعودي يُدعى "محمد ال عمران".

وقال "ريان" في عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "إنه هُدّد بالقتل على طريقة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وأكثر كما كتب له".

وطالب المذيع العربي النائب العام السعودي بالتحقيق مع مُرسِل التهديد، قبل اللجوء إلى المحاكم لمقاضاته دوليًّا.

وصلني تهديد بالقتل "موثق"من سعودي اسمه محمد ال عمران @mohdomran1 على طريقة قتل جمال خاشغجي وأكثر كما كتب لي ، وبناء على ذلك فإنني أطالب النائب العام السعودي بالتحقيق معه في الواقعة ، قبل اللجوء الى المحاكم لمقاضاته دوليا #السعودية #الخليج pic.twitter.com/lpIO1s2MJn Advertisements — جمال ريان (@jamalrayyan) April 7, 2020 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c31"> جمال ريان وصلني تهديد بالقتل "موثق"من سعودي اسمه محمد ال عمران @mohdomran1 على طريقة قتل جمال خاشغجي وأكثر كما كتب لي ، وبناء على ذلك فإنني أطالب النائب العام السعودي بالتحقيق معه في الواقعة ، قبل اللجوء الى المحاكم لمقاضاته دوليا #السعودية #الخليج وصلني تهديد بالقتل "موثق"من سعودي اسمه محمد ال عمران @mohdomran1 على طريقة قتل جمال خاشغجي وأكثر كما كتب لي ، وبناء على ذلك فإنني أطالب النائب العام السعودي بالتحقيق معه في الواقعة ، قبل اللجوء الى المحاكم لمقاضاته دوليا #السعودية #الخليج pic.twitter.com/lpIO1s2MJn — جمال ريان (@jamalrayyan) April 7, 2020 /photo/1 /photo/1 ١٬٨١ " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c31">

وأكد الإعلامي البارز جمال ريان أنه ليس حاقدًا على السعودية وأهلها، لكن من حقه كصحفي أن يسأل حتى وإن كان السؤال موجعاً.

وطالب جمال ريان النظام السعودي "إن كان حريصاً على سمعته وشرفه" بحذف كل الفيديوهات والبرامج السعودية على اليوتيوب والتي تقذف في شرف أفراد عائلته، قبل الاعتراض على سؤال هز السعودية بكاملها.

وتساءل ريان قائلا: من هي الدول المستعدة للمساهمة في حملة إغاثية تساعد السعودية على سد النقص في بعض المواد الغذائية؟على إثر تداول مقاطع مصورة تشير إلى وجود طوابير على بعض المحال التجارية بالمملكة.

فيما تصدر أمس هاشتاق (#السعودية_بدون_بيض) تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، مؤكدين خلاله وجود نقص حاد في البيض داخل المحال التجارية والأسواق.

و جمال ريان إعلامي ومذيع أخبار فلسطيني ويحمل الجنسية الأردنية، ومقدم أول نشرة إخبارية على قناة الجزيرة عام 1996.