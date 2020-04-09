 عاجـــل : محمد بن سلمان يتخذ قرارا جديد بشأن عمه أحمد بن عبدالعزيز ..وتقرير استخباراتي يكشف ما الذي يحدث خلف الكوليس في السعودية ..(شاهد تفاصيل طارئة)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف تقرير استخباراتي نشره موقع "تاكتيكال ريبورت"، عن أمر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بشأن عمه المعتقل أحمد بن عبد العزيز بتهمة الانقلاب.

وقال الموقع: إن الأمير أحمد بن عبدالعزيز، شقيق العاهل السعودي، قيد الإقامة الجبرية بقصره بالرياض، بعد مغادرته للقصر الملكي الذي احتجز فيه لأسابيع.

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وأضاف: تم وضع الأمير "أحمد" قيد الإقامة الجبرية، ولن يُسمح له بالاتصال بأي فرد من أفراد عائلة آل سعود الحاكمة، بما في ذلك أبناؤه وأحفاده.

وأشار التقرير، إلى "بن سلمان" برَّر ذلك بأنه تدابير وقائية ضد فيروس كورونا، غير أن مقربون من الأمير أحمد قالوا إن ولي العهد السعودي يستغل أزمة الفيروس لفرض هذه الشروط على عمه الأمير "أحمد".

ونقل الموقع، عن مقربون من الأمير أحمد بن عبد العزيز، أن ما حدث هو مجرد نقل من سجن كبير؛ حيث كان تحت إشراف شقيقه الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى سجن أصغر (في قصره).

وأكدت المصادر، أنه لا يسمح حاليًا لأي فرد من أعضاء العائلة المالكة بالاتصال بالملك سلمان بن عبدالعزيز، بحجة الإجراءات والتدابير المشددة المتخذة لحمايته من فيروس كورونا.

ومنذ إعلان حالة الطوارئ الخاصة بكورونا في المملكة العربية السعودية وتقييد الحركة بين المدن، ظل أعضاء العائلة المالكة "آل سعود" في قصورهم دون أي اعتراضات على تلك الإجراءات، وفق الموقع.