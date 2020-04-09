شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن منظمة الصحة العالمية توجه فجر اليوم ندأ عاجل لجميع سكان العالم .. تناولو هذه الاطعمة اذا اردتم انقاذ انفسكم من فيروس كورونا القاتل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وجهت منظمة الصحة العالمية مجموعة من النصائح الغذائية للبالغين خلال تفشي فيروس كورونا، مشددة على ضرورة تناول غذاء متوازن كل يوم يعزز المناعة.

وأوضحت في تغريدة على حسابها على تويتر على ضرورة حصول الجسم على ما يكفي من الفيتامينات، والمعادن، والألياف الغذائية، والبروتين، ومضادات الأكسدة، لافتة إلى أن كل تلك العناصر الغذائية يحتاجها الجسم لتعزيز وتقوية جهاز المناعة، وللحد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية.

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كما نصحت بتقليل استهلاك الملح إلى ما دون 5 غرامات (ملعقة صغيرة واحدة) في اليوم، مع استخدام الملح المعالج باليود، وضرورة تقليل تناول المشروبات الغازية أو الصودا والمشروبات الأخرى الغنية بالسكر.

وختمت مشددة على أهمية تناول الطعام في المنزل لتقليل معدل الاختلاط بالآخرين والحد من احتمال التعرض للإصابة بمرض #كوفيد_19، فمع تردد بعض الناس على بعض المطاعم والمقاهي، لا يمكن معرفة ما إذا كان الناس يغسلون أيديهم، وهل تُنَظف الأسطح وتُطهَر بانتظام كافٍ في تلك الأماكن.

نصائح غذائية للبالغين أثناء مرض #كوفيد_19:

تناول غذاءً متوازناً كل يوم لتحصل على:

✅ الفيتامينات

✅ المعادن

✅ الألياف الغذائية

✅ البروتين

✅ مضادات الأكسدة

التي يحتاج إليها جسمك لتعزيز صحتك وتقوية جهازك المناعي، وللحد من خطر إصابتك بالأمراض المزمنة والمعدية. PIC.TWITTER.COM/AZXVUMLESB

— WHO EMRO (@WHOEMRO) APRIL 6, 2020