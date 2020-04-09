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صنعاء - ياسمين الخيامي - الهلع يسيطر على الحكام العرب..فيروس كورونا القاتل يصيب اول حاكم عربي، وترامب يجن جنونه ويرسل طائرة طبية خاصة لانقاذه من الموت..لن تصدق من هو

2020/04/09 الساعة 08:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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