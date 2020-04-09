شكرا لمتابعة خبر عن منظمة الصحة العالمية..هذه الدولة العربية يصاب فيها 300 شخص يوميا بفيروس كورونا وسينقرض سكانها خلال 6 اشهر فقط..لن تصدق من هي هذه الدولة العربية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - منظمة الصحة العالمية..هذه الدولة العربية يصاب فيها 300 شخص يوميا بفيروس كورونا وسينقرض سكانها خلال 6 اشهر فقط..لن تصدق من هي هذه الدولة العربية

2020/04/09 الساعة 06:10 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة العالمية..هذه الدولة العربية يصاب فيها 300 شخص يوميا بفيروس كورونا وسينقرض سكانها خلال 6 اشهر فقط..لن تصدق من هي هذه الدولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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