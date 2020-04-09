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صنعاء - ياسمين الخيامي - اشهر مصارع أمريكي"هالك هوجان"يهز وجدان الشعب الامريكي ويبكيهم برسالة مزلزلة ويؤكد ان فيروس كورونا عقاب إلهي للفاسقين ( صورة + نص الرسالة المؤثرة )

2020/04/09 الساعة 05:44 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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