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صنعاء - ياسمين الخيامي - وفاة طليق ليلى علوي بعد إصابته بفيروس كورونا.. أسرار زواجهما وعلاقته بالرئيس الأسبق مبارك

أعلنت الفنانة المصرية ليلى علوي خبر وفاة طليقها رجل الأعمال المصري منصور الجمال بفيروس “كورونا”، وطلبت من الجمهور الدعاء له بالرحمة رغم طلاقهما قبل خمس سنوات.

ليلى علوي تنعي طليقها

وكتبت علوي عبر صفحتها على “انستجرام” :”إنا لله وإنا اليه راجعون .. أدعو بالرحمة والمغفرة لرجل الإعمال د. منصور الجمال الذي وافته المنية .. ربنا ينير قبره ويدخله فسيح جناته.. ويمنح أهله وأصدقائه الصبر والسلوان”.

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وارتبط منصور الجمال بالممثلة المصرية ليلى علوي، تزوج بلجيكية وأسس هناك الغرفة العربية البلجيكية اللوكسمبورجية، وشغل منصب المستشار المالي والاقتصادي بالقصر الملكي البلجيكي.

علاقة الجمال بأسرة مبارك

مالا يعرفه الكثيرون أن منصور الجمال لديه 3 أبناء من ثلاث زواجات آخرها الممثلة المصرية ليلى علوي عام 2007، وله علاقة مباشرة بعائلة رئيس الجمهورية الأسبق، محمد حسني مبارك، لا سيما أنه عم خديجة الجمال، زوجة جمال مبارك.

أجمل زيجة

لم يتزوج منصور الجمال بعد انفصاله عام 2015 عن ليلى علوي، وقال عنها إنها “أجمل زيجة، ولم يتزوج بعدها”، وكان يصفها بـ”السيدة الشيك”، ويرفض مقارنتها بالنساء الأجنبيات لأنها أجمل منهم كما يقول.

إنسان رائع

أما ليلى علوي قالت عنه في تصريح صحفي قديم: “ربنا كرمني بإنسان أحببته وأحبني، فزوجي منصور الجمال رجل اقتصاد عاش أغلب حياته خارج مصر، وهو إنسان رائع وربنا هداني إليه، وسعيدة جدا بفرحة الناس، وأدعو لي أن أكون زوجة صالحة وناجحة.. هو رجل قوي الشخصية، طيب القلب حنون إلى أبعد درجة، ورغم سنوات عمره الطويلة التي قضاها بالخارج إلا أنه رجل شرقي جدا، متفاهم وأشعر بالراحة أثناء الحديث معه، وأهم ما في الزواج السكينة، وبالفعل أشعر باستقرار وهدوء كاملين بداخلي، ولعل هذا هو السبب في أن كل من يراني هذه الأيام يشعر بأنني مختلفة، في الشكل والسلوك والجمال أيضا، فالحب يجعل الإنسان جميلا”.