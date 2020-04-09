شكرا لمتابعة خبر عن المبعوث الاممي .. يشكر السعودية ويوجه دعوة للاطراف اليمنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وكالة رويترز : تكشف تطورًا مفاجئًا بشأن الحرب السعودية في اليمن وردنا الان : تفاصيل الهجوم على منزل شيخ بارز في العاصمة الموقتة عدن ماذا يحدث : انفجار عنيف يهز مأرب عقب اعلان التحالف وقف اطلاق النار ثاني تصريح للتحالف .. خلال ساعة بشأن وقف اطلاق النار في اليمن

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