تفاصيل الرؤية الحوثية لوقف الحرب في اليمن !

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عدن - ياسمين التهامي - كشف القيادي الحوثي " محمد علي الحوثي " عن تسليم جماعته مبادرة للمبعوث الأممي لليمن " مارتن غريفيث" تتضمن وقف نهائي لاطلاق النار في اليمن ورفع كامل للحصار والبدء بعملية سياسية مزمنه.

وأكد الحوثي رفض جماعته اي تجزئة للتسوية السياسية مشددا على تمسك الحوثيين باشتراط رفع الحصار بشكل كامل مع التزامهم بما تضمنته وثيقة المبادرة المقدمة من الجماعة.

وفيما يلي أبرز ما تضمنته وثيقة المبادرة المقدمة من الحوثيين :



- وقف كامل للعمليات العسكرية في كافة الجبهات واي اعمال عسكرية برية وبحرية وجوية .

-سريان وقف اطلاق النار في كافة الجبهات بشكل مباشر وبأثر رجعي فور التوقيع على الاتفاق .

- تقديم كل طرف مقترحاته ورؤاه بشان العملية السياسية للمبعوث الأممي الى اليمن .

-انهاء الوجود العسكري الاجنبي في الاراضي اليمنية واي وجود عسكري يمني في الاراضي السعودية.

- فتح كافة المطارات في اليمن وإعادة فتح كافة المنافذ.

- يلتزم مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد جلسة لاعلان التوصل لتسوية سياسية للأزمة اليمنية .

- طرح مخرجات العملية السياسية لاستفتاء شعبي وفقا للدستور اليمني .

- دعوة الأمم المتحدة للاطراف اليمنية الى طاولة حوار يحدد مكانه وزمانه. جديد اب برس Advertisements

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