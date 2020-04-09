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عدن - ياسمين التهامي - ليس بقوة السلاح" السفير البرطاني هذا هو الحل الوحيد امام التحالف والشرعية لاجبار الحوثيين على الانسحاب من صنعاء وتسليم الاسلحة المنهوبة !

جديد اب برس Advertisements ر السفير البريطاني لدى اليمن ان قرار مجلس الأمن يلزم جماعة الحوثي بالانسحاب من العاصمة صنعاء وتسليم الاسلحة مشيرا الى ان ما حدث هو رفض الحوثيين الانسحاب واستحواذهم على المزيد من الأسلحة. واشار الى أن الزام الحوثيين بتنفيذ القرار الدولي يحتاج الى حدوث تقدم على الارض من قبل الجيش اليمني ووجود ضغوط خارجية قوية . وحول تسليح بريطانيا للسعودية قال مايكل اوين أن "بريطانيا فعلا تقوم بتسليح السعودية لكنها تعمل معها جنبا الى جنب لتجنب قتل المدنيين في اليمن" وحول تسليح بريطانيا للسعودية قال مايكل اوين أن "بريطانيا فعلا تقوم بتسليح السعودية لكنها تعمل معها جنبا الى جنب لتجنب قتل المدنيين في اليمن" .

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