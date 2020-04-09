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عدن - ياسمين التهامي - مصادر: محافظ الجوف الحوثي يدعو مقاتلي المليشيات للانسحاب من الجبهات !

أفادت مصادر حكومیة مطلعة، أن محافظ محافظة الجوف المعین من قبل ملیشیا

الحوثي الإنقلابیة، ”صالح بن احمد درمان، وجھ دعوة للمقاتلین من أشراف وقبائل

الجوف التابعین لھ بالإنسحاب من الجبھات القتالیة.

وذكرت المصادر، أن درمان دعاء قبائلھ "ذوحسین" من أبناء الجوف، إلى الانسحاب

من جبھات الجوف باسرع وقت.

وحسب المصادر، فإن دعوة المحافظ الحوثي "درمان" جاءت بعد أن تعرض للخیانة

من قبل قیادات الحوثي السلالیة من أبناء صعدة والجوف.

وأكدت أن المشرفین من أشراف الجوف، وقبائل "ذومحمد" السلالیین، انسحبو إلى

مدیریة الزاھر وحرف سفیان بعمران بعتادھم ومجامیعھم، تاركین درمان وقبیلتھ

"ذوحسین" لمواجھة الجیش الوطني الذي بدأ بالزحف والتوغل شرق مدینة الحزم

مركز المحافظة.



وتشھد محافظة الجوف معارك عنیفة بین قوات الجیش الوطني والقبائل المسانده لھ من

جھة وبین ملیشیات الحوثي الإنقلابیة من جھة أخرى، اسفرت عن تغیرا في المعادلة

العسكریة عقب تمكن الجیش من تحریر “ معسكر اللبنات الاستراتیجي وتطویق

عاصمة الجوف ”الحزم“ من ثلاث جھات مع التوغل من جھة الشرق تمھیداً

لاستعادتھا.

جديد اب برس

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