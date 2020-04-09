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عدن - ياسمين التهامي - عاجل تفاصيل هامة تكشب السبب المتهم بـ اعتقال رئيس المجلس الانتقالي في شبوة !
كشفت مصادر أمنیة وإعلامیة، عن أسباب اعتقال الأجھزة
الأمنیة في محافظة شبوة (شرق الیمن)، لرئیس المجلس
الانتقالي الجنوبي بالمحافظة "علي محسن السلیماني".
وبحسب المصادر، فإن الأجھزة الأمنیة اعتقلت رئیس
الانتقالي بشبوة، بعد أن رصدت تحركاتھ خلال الفترة الماضیة
حیث التقى بعدد من المطلوبین الأمنیین والمتھمین بالاعتداء
على أنبوب النفط.
وذكرت المصادر، أن القیادي الانتقالي "السلیماني" كان
یشرف على عملیات ما تسمى بالنخبة الشبوانیة والتي قامت
باستھداف أنبوب النفط خلال الفترة الماضیة بأكثر من عملیة
تخریبیة.
وأكدت المصادر، أن الأجھزة الأمنیة اعتقلت السلیماني بعد أن
حصلت على معلومات تؤكد تمویلھ ووقوفھ خلف بعض
المجامیع المسلحة التي تھاجم نقاط الجیش والأمن في بعض المديريات
جديد اب برس
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