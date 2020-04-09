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عدن - ياسمين التهامي - ليست السعودية" دولة خليجية تحتل المرتبة الأولى في التدخين بالمنطقة !

ما هي الدول التي احتلت المراتب الأولى في التدخين؟ وهل من إجراءات للحد من ذلك؟كشفت دراسة عالمية أن دولة الأردن تحتل المرتبة الأولى بالتدخين بين الذكور والثالثة بين الإناث في المنطقة.

ففي هذه الدراسة التي قامت بها جامعة واشنطون الأمريكية، وجدت أن نسبة المدخنين بين الرجال في الأردن وصلت إلى 43.4% لعام 2012، ولحقتها فلسطين بنسبة تدخين بين الذكور وصلت إلى 41.3% ثم تركيا بنسبة 39%.

جديد اب برس

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أما فيما يخص التدخين بين الإناث، فوصلت نسبته إلى 8.5% في الأردن، وسبقتها لبنان بنسبة وصلت إلى 21.2% ثم تركيا التي وصلت نسبة تدخين الإناث فيها إلى 13.6%.

هذه الدراسة استهدفت 187 دولة، واستمرت ما بين عامي 1980 و2012، ليتم نشرها في مجلة Journal of the American Medical Association في الشهر الحالي.

ولاحظ الباحثون القائمون على الدراسة انخفاضًا بين نسبة المدخنين من كلا الجنسين في بداية الدراسة بعام 1980، ليعاود الإرتفاع الشديد بعد ذلك.

للأسف يعتبر التدخين العامل الأساسي للإصابة بالعديد من الأمراض الصحية المختلفة مثل سرطان الرئة وأمراض القلب.

بالتالي ارتفع عدد المدخنين بشكل يومي من 721 مليون شخصًا في عام 1980 إلى 967 مليون في عام 2012.

بدورها أوضحت وزارة الصحة الأردنية أنها تعمل على محاربة هذه الظاهرة السيئة، وأنها قامت بتطبيق قانون منع التدخين في الأماكن العامة مثل المشافي والمطار منذ عام 2009، إلا أن هناك حاجة للقيام بمزيد من التدخلات في هذا المجال.