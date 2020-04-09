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عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل توضح وفاة حفيد الرئيس اليمني السابق ؟

توفى اليوم علي بن علي عبدالله السلال حفيد الرئيس اليمني السابق عبدالله السلال وهو في مقتبل العمر. وبعث نجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح برقية عزاء ومواساة إلى الأخ المناضل اللواء علي عبدالله السلال وكافة آل السلال في وفاة نجله علي بن علي عبدالله السلال، الذي وافاه الأجل وهو في مقتبل العمر.

وعبَّر الأخ أحمد علي عبدالله صالح عن صادق العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب الجلل، راجياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسّلوان. جديد اب برس Advertisements

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