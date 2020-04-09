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عدن - ياسمين التهامي - هل كان الإتفاق معد مسبقا وماهي الرساله التي يحملها الصاروخ إلى مارب !

nbsp;الاتفاق بين الحوثيين والسعودية كان معد مسبقا من قبل سقوط فرضة نهم وحزم الجوف اما بخصوص الصاروخ الذي اطلقه الحوثيين الى مأرب بعد الاعلان عن الاتفاق فالحوثي كعادته سوف ينفي انه من اطلق الصاروخ او ان من اطلق الصاروخ لم تكن توجيهات وقف اطلاق النار قد وصلتهم جديد اب برس Advertisements

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