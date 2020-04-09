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عدن - ياسمين التهامي - الجيش الوطني يخرج عن صمتة بتصريح ناري ارعب الحوثيون وادلي البيان رقم "1" ويعلن عن مفاجأة انتظرها اليمنيين طويلا شاهد !

اصدر الجيش الوطني البيان الاول عقب الانتصارات التي حققها في محافظتي الجوف والبيضاء ضد المليشيات الحوثية المدعومة من ايران، معلنا عن تحول المعركة من مرحلة الدفاع الى مرحلة الهجوم في كافة الجبهات التي انتظرها وطالب بها اليمنيين منذ انطلاق عاصفة الحزم في اليمن في 2015.

أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي أن أبطال الجيش يواصلون التقدم في مختلف الجبهات وسط انهيار كبير للمليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من ايران وبإسناد شعبي كبير من رجال القبائل وطيران تحالف دعم الشرعية .

جديد اب برس

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وأوضح العميد مجلي في تصريح لـ صحيفة الجيش“سبتمبر نت” أن قوات الجيش تحرز تقدمات وانتصارات كبيرة في ظل الانتقال الكبير في سير المعارك والتحول من مرحلة الدفاع الى مرحلة الهجوم في جبهات مختلفة، مما أدى إلى استعادة وتحرير العديد من المواقع والمساحات الشاسعة وتكبيد المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، مشيرا أن هذا التقدم يأتي ردا على التصعيد الحوثي في قصف المدنيين والأحياء السكنية والمنشآت الحيوية والاقتصادية.

وقال العميد مجلي “إن قوات الجيش في جبهة قانية بمحافظة البيضاء سيطرت على العديد من المواقع المهمة والحاكمة ومنها مواقع التباب السود والخدار وسط انهيار كبير للمليشيا كما نفذ الجيش في جبهة فضحة وناطع هجوم واسع على مواقع وتمركز عناصر المليشيا وبإسناد من طيران الحالف ، وتمكن من السيطرة على عدد من المواقع أهمها جبل وشعب لبان ومفرق أعشار وتحرير تبتي القائد والغدير وغيرها من المواقع.

وأكد العميد مجلي التحام جبهتي ناطع وفضحة في مفرق أعشار الأمر الذي يعزز من قوة الجبهة ومواصلة تقدمها المستمر بمعنويات مرتفعة وجاهزية قتالية عالية .

وفي محافظة الجوف أوضح العميد مجلي ان الجيش شن هجوم كاسح من عدة اتجاهات على مواقع العدو في اللبنات والجدافر ولقشع وتم من خلالها استعادة منطقة اللبنات كاملة ومواصلة التقدم باتجاه مدينة الحزم وتزامن ذلك مع تواصل المعارك في مناطق المهاشمة واليتمة والوجف وبرط العنان وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية وسط انهيار كبير للمليشيا الحوثية, حيث تم استعادة كمية كبيرة من الأسلحة المختلفة والذخائر ووقع خسائر فادحة للمليشيا في الرواح والعتاد والقبض على العشرات من عناصرها.

وفي جبهة صرواح غربي محافظة مأرب أشار الناطق الرسمي للجيش إلى أن التقدم مستمر في هيلان، مؤكدا أنه تمت استعادة مواقع جديدة وأماكن مهمة وحاكمة في تلك المنطقة الاستراتيجية، واقتراب الأبطال باتجاه مشارف سوق صرواح والسيطرة السيطرة النارية على مواقع المليشيا الحوثية .

وأضاف العميد مجلي أن التقدمات مستمرة ايضا في مناطق المشجح والضيق والمخدرة وتم كسر محاولات المليشيا والقضاء على تسللات عناصرها .

وأشار إلى أن الفشل الكبير للمليشيا دفعها إلى الاستمرار في إطلاق الصواريخ على مدينة مأرب واحيائها السكنية مستهدفة المدنيين من الاطفال والنساء وقصف المنشآت الحيوية والاقتصادية ومنها محطة الضخ النفطي لأنبوب صافر في صرواح، معتبرا ذلك الاستهداف بانه جريمة حرب كونه يتعارض مع قواعد الاشتباك وفقا للقانون الدولي الانساني.

وأكد مجلي أن ذلك يأتي تزامنا مع اشتعال جبهات محور تعز في الجبهة الشرقية والجبهة الغربية بعد تصعيد المليشيا الحوثية واستمرار قصفها للسجن المركزي بقذائف الهاون واستهداف قسم النساء في السجن في عملية ارهابية بشعة راح ضحيته 7 نساء بينهن وطفلة كانت في زيارة لأمها، واصابة العشرات من السجينات مع استمرار المليشيا في قصفها للأحياء السكنية في مدينة وضواحي تعز واستهداف المدنيين من النساء والأطفال.

وفي جبهة نهم شرق محافظة صنعاء أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة ان قوات الجيش شنت هجوما على مواقع كانت تتمركز فيها عناصر المليشيا الحوثية في لقشع والبرش والخسف، وتم السيطرة على غالبية المواقع والتقدم في مساحات شاسعة وتكبيد المليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الارواح والعتاد فضلا عن تدمير عدد من الآليات والعربات العسكرية .

وفي جبهة الضالع واصلت قوات الجيش الوطني التقدم والقضاء على التسللات الحوثية و دكت مدفعية مواقع المليشيا الحوثية وافشال تسللات عناصرها والقضاء عليها بعد محاولات عدة للوصول الى مواقع الجيش.